شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع البنك المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده استقراره بالقرب من الأدنى له منذ منتصف آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 0.6528 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6535، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6510، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6549، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 0.6537.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 15.3% مقابل ارتفاع 3.9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 1.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 11.3% مقابل ارتفاع 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.0 مليار دولار استرالي مقابل 6.5 مليار دولار استرالي في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.3 مليار دولار استرالي، وأظهرت قراءة مؤشر صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتوقعات عند 0.2%.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بخفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% عقب تثبيتها في الاجتماعات الثالث السابقة في أعقاب خفضها العام الماضي ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وذلك قبل أن نشهد غداً الأربعاء الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4%.