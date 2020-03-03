شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الحساب الجاري لاستراليا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الحساب الجاري للربع الثالث والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.0 مليار دولار استرالي مقابل 6.5 مليار دولار استرالي في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.3 مليار دولار استرالي، وأظهرت قراءة مؤشر صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث والتوقعات عند 0.2%.

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