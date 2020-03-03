شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تصاريح البناء في استراليا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر كانون الثاني/يناير والتي أوضحت تراجعاً 15.3% مقابل ارتفاع 3.9% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أسوء من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 1.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 11.3% مقابل ارتفاع 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.9%.

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