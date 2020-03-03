شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الساحل للتنمية و الاستثمار (COAST) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 36٫90 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 41 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما يلامس السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل المكسور لاسفل، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.5 بينما مستوى المقاومة هو 38٫50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط