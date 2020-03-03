شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 62٫70 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 58 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 61.0 بينما مستوى المقاومة هو 64.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط