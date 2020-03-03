شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 21٫30 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 21 فلس، وهو ما دفع السهم ليغلق عند مستوى 19٫70 فلس، لذلك نتوقع ان يعاود السهم الانخفاض لمستوى الدعم 16٫50فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 22 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.2 بينما مستوى المقاومة هو 20.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط