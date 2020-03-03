شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يقترب من خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 40٫90 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ليقترب بذلك من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 38 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.1 بينما مستوى المقاومة هو 41.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط