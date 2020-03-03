شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 2986 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك هدفه السعري الثاني المتوقع عند 3000 نقطة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 2870 نقطة،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3070 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,948.0 بينما مستوى المقاومة هو 3,030.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط