شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 218 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 214 فلس، وهو ما كون نموذج القمة الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 200 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى أول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 228 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 214.0 بينما مستوى المقاومة هو 224.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط