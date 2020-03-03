شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1٫63 ريال، مسجلا بذلك أدني مستوى منذ بداية تداوله، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم الهام عند 1٫70 ريال، مما نتوقع معه مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط