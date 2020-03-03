شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يعاني من الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني الضغوط السلبية في الأجل القصير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫499 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0٫505 ريال، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0٫47 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫51 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط