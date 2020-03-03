شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا كبيرا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫488 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، في ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 0٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.46 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط