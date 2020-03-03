شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يناير من العام الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4٫42 ريال, مخترقا بذلك مستوى الدعم المحوري عند 4٫50ريال، كما نزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 4٫30 ريال كمستوى أول ثم 4٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫55 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط