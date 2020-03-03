شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 226 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية فى يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث حققت السكك الحديدية إيرادات إجمالية بلغت نحو226 مليون جنيه، مقابل 206 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 20 مليون جنيه، وهو ما يعكس نتائج منظومة العمل التي يجري تطبيقها حاليا بهيئة السكك الحديدية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية في يناير الماضي، حيث بلغ نحو 28 مليون راكب، مقابل 21.9 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 6.9 ملايين راكب، بينما شهدت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية انخفاضا طفيفا، حيث سجلت نحو 414.1 ألف طن في يناير الماضي، مقارنة بنحو 418.2 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 4 آلاف طن.

وتشهد إيرادات السكك الحديدية ارتفاعات متتالية منذ عدة أشهر، حيث حققت ارتفاعا في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018، حيث حققت السكك الحديدية إيرادات إجمالية بلغت نحو 213 مليون جنيه، مقابل 190 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 23 مليون جنيه.

وصاحب ارتفاع الإيرادات زيادة مماثلة في عدد الركاب، حيث بلغ في نوفمبر الماضي نحو 28 مليون راكب، مقابل 22 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين راكب، بينما شهدت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية انخفاضا طفيفا، حيث سجلت نحو 112 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 130 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 18 ألف طن.