شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" ترد على اتهامات الرئيس التنفيذى لموقع "ريديت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت شركة "تيك توك" على الاتهامات الموجهة لها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة "ريديت" Reddit حيث قالت في بيان مقتضب "هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم بناءها على أي أدلة حقيقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تيك توك" ترد على اتهامات الرئيس التنفيذى لموقع "ريديت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.