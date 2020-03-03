شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقى مستثمرين لبحث إقامة وتطوير مشروعات سياحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مسؤلى تحالف شركة h2m ، لبحث واستعراض أوجه التعاون بين الشركة وبين المحافظة فى المجال السياحى، وذلك بحضور أحمد موسى، مدير عام الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ومستشار المحافظة للمساحة .

وخلال اللقاء، أعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بجهود الشركة ورغبتها فى إقامة مشروعات سياحية كبرى على أرض بورسعيد، وخلال اللقاء تم عرض عدد من الأفلام التى توضح انجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، كما استمع المحافظ لشرح عن أعمال الشركة فى المجال السياحى فى مختلف الدول مدعما بنماذج لهذه الأعمال، وكذلك أهداف ورؤية الشركة فى إقامة مشروعات سياحية على أرض بورسعيد .

ومن جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان، بالتعاون مع الشركة فى تنمية القطاع السياحى ببورسعيد، بما يتفق مع خطة المحافظة للنهوض بالسياحة واذدهارها، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الحفاظ على الطابع التراثى المميز للمدينة وهويتها والذى يميزها عن غيرها من المدن، موضحًا أن هناك امكانية للتعاون مع الشركة فى تطوير القرى السياحية والفنادق ورفع كفاءتها لتكون على أعلى مستوى بما يتلاءم مع كافة المشروعات العملاقة ببورسعيد .

وتقدم مسؤلى الشركة بالشكر للواء عادل الغضبان، على ترحيبه واهتمامه بالتعاون المثمر بين الطرفين، مؤكدين أن بورسعيد تشهد خلال الفترة الحالية معدلات غير مسبوقة من التطور والتنمية، وذلك انطلاقًا من المشروعات القومية الضخمة التى تمت على أرض بورسعيد فى الصحة والصناعة والتعليم وغيرها، حيث تعتبر مجموعة H2M شركة عالمية مصرية بشراكة ألمانية وإيطالية وأسبانية وإفريقية، وتطبق المعايير العالمية فى التنفيذ، وساهمت فى إقامة العدد من المشروعات والفنادق السياحية العملاقة فى مختلف الدول.

كما استقبل محافظ بورسعيد، اليوم، بيرو دوناتو، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية ورئيس الجالية الإيطالية بمصر، وذلك لبحث خطوات استعراض مراحل تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى إيطالى مملوكة للجمعية الخيرية الإيطالية، وذلك بحضور عماد البرشا، وكيل مديرية الإسكان ببورسعيد، وإدارة التفتيش والمتابعة .

وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، برئيس الجالية الإيطالية بمصر، مؤكدًا على فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين، وكذلك ترحيبه بكافة سبل التعاون على أرض بورسعيد .

ومن جانبه، أكد بيرو دوناتو، رئيس الجالية الإيطالية بمصر، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الإيطالية الخاصة باستلام المبنى لتحويله لمستشفى إيطالى، معربًا عن شكره لتعاون محافظ بورسعيد الفعال مع الجانب الإيطالى وتذليل كافة العقبات، مشيدًا بالمجهودات التى شهدتها محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، والتى تتناسب مع تاريخ وعراقة بورسعيد .

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وأكد اللواء عادل الغضبان، استمرارية أعمال رفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة بالقنصلية الإيطالية لحين استخراج كافة التصاريخ الخاصة ببدء العمل وتحويله لمستشفى إيطالى، وكذلك اعتماد المحافظة للتصميمات النهائية الخاصة بالمستشفى

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بهذا التعاون المثمر مع الجانب الإيطالى، والذى يأتى بالتزامن مع انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد ويعتبر من المشروعات القومية العملاقة التى أقامتها الدولة المصرية فى بورسعيد ، مؤكدا أن هناك منظومة خدمية متكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين ، لافتا إلى بذل مزيد من المجهودات والتى تجعل من بورسعيد مدينة حضارية مميزة على أرض مصر.

من ناحية أخرى قام المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير شارع عاطف السادات والذي يجري العمل في المرحلة الثانية به، حيث تابع أعمال المرحلة الأخيرة من رصف الطريق وتركيب أعمدة الإضاءة الحديثة وزرع الأشجار، وطالب النائب من الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال نظرًا لما يمثلة الشارع من محور مروري هام.



محافظ بورسعيد يستقبل بيرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية بمصر



محافظ بورسعيد يستقبل بيرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية بمصر