شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة البترول تروج لأكبر مزايدة للذهب فى تاريخ مصر بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا والمهندس علاء خشبة نائب وزير البترول للثروة المعدنية أمس الندوة الترويجية التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر ‪PDAC 2020 بكندا، والذي يعد أكبر مؤتمر للتعدين على مستوى العالم، وذلك بمشاركة الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

كما أعد الوفد المصري لوزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية والمستثمرين ندوة ترويجية للاستثمار في مجال التعدين في مصر ولأكبر مزايدة للذهب في تاريخ مصر وكذلك التطور لقطاع التعدين بمصر من حيث القوانين واللوائح وهيكلة القطاع في المؤتمر ‪PDACالدولي للتعدين بتورونتو

وأشارت الندوة إلى التطورات التي حدثت بقطاع التعدين المصري من إصدار القانون الجديد واللائحة التنفيذية واستبدال نظام اقتسام الأرباح والإنتاج بالإتاوة والضرائب وتم استعراض تفاصيل مزايدة الذهب في مارس من العام الجاري،كما تم استعراض الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار في مختلف القطاعات، والتي انعكست إيجاباً على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من انجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ملقياً الضوء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاعمال في مصر، بما في ذلك قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في طفرة بقطاع التعدين في مصر

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وجدير بالذكر أن مؤتمر PDAC يعد أكبر محفل عالمي معني بشئون صناعة التعدين، ويشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، وقد صرح رئيس المؤتمر أنه من دواعي الشرف والاعتزاز أن يشهد مؤتمر هذا العام مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث يشارك في القمة الوزارية للدول المشاركة ويعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التعدين لذلك تعد المشاركة المصرية رفيعة المستوى هذا العام انعكاساً لتصميم الدولة المصرية على النهوض بقطاع التعدين، وذلك بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب في صالح المزيد من النمو للاقتصاد المصري.