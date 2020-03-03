شكرا لقرائتكم خبر عن %32 من المصريين هاجروا بين المحافظات بسبب الزواج نصفهم سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية، عن أهم الأسباب التى أدت إلى الهجرة الداخلية بين محافظات الجمهورية، وكان الزواج فى المرتبة الأولى بين أسباب الهجرة، وفقا لبيانات التعداد الأخير لمصر عام 2017، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن نسبة 32.7% من إجمالى المهاجرين بين محافظات الجمهورية هاجروا بسبب الزواج، لتصل إلى 47% بين الإناث مقابل 16.4% للذكور، فيما تقاربت نسبتى الهجرة بسبب العمل ومرافقة آخرون، حيث سجلا 26.6%، 26.2% على التوالى من إجمالى المهاجرين فى تعداد عام 2017، وارتفعت نسبة المهاجرين بسبب العمل بين الذكور إلى 42.3% مقابل حوالى 13% للإناث، وعلى العكس ارتفعت نسبة المهاجرين بسبب مرافقة آخرون إلى حوالى 27.6% للإناث مقابل 24.6% للذكور.

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وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن الإناث سجلن أعلى نسبة للمهاجرين بسبب الزواج وبلغت 25.1% من إجمالى المهاجرين فى الريف، مقابل 45.3% بالحضر، وانخفضت إلى حوالى 16% للذكور فى كل من الحضر والريف، كما سجل الذكور أعلى نسبة للمهاجرين بسبب العمل حيث بلغت 44% بالحضر وانخفضت إلى 36% بالريف، أما الإناث لم تتعد النسبة 13.3% فى كل من الحضر والريف.

وقدرت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالى عدد المهاجرين بين محافظات الجمهورية بحوالى 1.1 مليون نسمة عام 2017، وأن ما يقرب من ثلث هؤلاء المهاجرين انتقلوا إلى محافظة الجيزة بنسبة 31.2٪، حيث تم اعتبار الفرد مهاجرا فى تعداد 2017، إذا كان قد غير محل إقامته منذ عام 2006، وبلغت نسبة المهاجرين إلى محافظة القليوبية 17.7% تليها محافظة القاهرة 15.5% من إجمالى المهاجرين بمحافظات الجمهورية 2017.