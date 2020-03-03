شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولات المصرية: سحب مشروعات الشركة يزيد من تعثرها والديون أكثر من مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سعيد، عضو مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية،التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الإشكالية التى تواجه الشركة حاليا،هى عدم وجود مشروعات تستوعب طاقة العمال، لافتا أن سحب المشروعات من الشركة يساعد على تفاهم المشكلة وتعثر الشركة.

وكانت جهات الإسناد سحبت عدد من المشروعات فى أكتوبر والقاهرة والشرقية والصعيد التى تنفذها شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه، بحسب مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام.

أضاف أحمد سعيد لـ"الخليج 365" أننى كعضو مجلس إدارة وكرئيس اللجنة النقابية لا أريد التعقيب على قيمة المشروعات التى تم سحبها فهناك بالفعل مشروعات فى عدد من المحافظات تم سحبها، وبعضها ما يزال محل نزاع بيننا وبين جهات الاسناد، مؤكدا أننى حريص على التأكيد أن العمال ليسوا عبئا على الشركة، فى حالة توفر المشروعات التى يعملون بها، لافتا أن الشركة تضم نحو 8 آلاف عامل قادرين على الإنتاج والعمل، لكن للأسف هذا غير متاح نتيجة اعتبارات كثيرة منها ضعف السيولة.

وأشار أن الشركة لديها حجم عمل فى الخارج بقيمة تزيد عن 8 مليارات جنيه فى عمان وأبو ظبى، بخلاف امتلاكها أصول هائلة يمكنها إعادة الشركة لمسارها الصحيح، بشرط الإسراع فى اجراءات طرح الأراضى والتى تتعد قيمتها مليارات الجنيهات، واستغلالها لتمويل الشركة وتمويل المشروعات التى تعمل فيها.

وطالب رئيس اللجنة النقابية من إدارة الشركة توفير الموارد اللازمة، لدفع الرواتب والعلاج الشهرى والالتزامات الشهرية للعاملين فى مواعيدها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الأصول فى سداد ما على الشركة من مديونيات تصل لأكثر من مليار جنيه.

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وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" إنه تم اسناد مشروعات بقيمة تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، لعدد من شركات القطاع الخاص والعام، بعد سحبها من شركتى المقاولات المصرية " مختار إبراهيم " والنصر العامة للمقاولات التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ومن أبرز المشروعات التى تم سحبها من شركة المقاولات المصرية، قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب أعمال مرافق وطرق وصرف صحى لنحو 15 ألف وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة 800 فدان بأكتوبر الجديدة ومرافق بعدد من قرى محافظات الصعيد والشرقية.

ومن أبرز المشروعات التى تم سحبها من شركة النصر العامة لمقاولات "حسن علام سابقا" بحسب المصادر، مشروع توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لرى زمام المأخذ رقم 16 كيلو 58.800 بر من ترعة الشيخ جابر الصباح منطقة رابعة مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وهو المشروع الذى تم تسلمه فى يونيو 2016 وتأخرت الشركة فى تنفيذه.

والمشروع عبارة عن تصميم وتوريد وتركيب وإنشاء وتجربة واختبار محطة طلمبات الضخ الخاصة بالمأخذ. على الجانب الأيسر لترعة الشيخ جابر الصباح عند الكيلو 58.800 والمساحة الكلية لزمام المأخذ تبلغ 13652 فدان.