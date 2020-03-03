شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وأسوأ 10 أسهم أداءً بالبورصة المصرية خلال فبراير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فيروس كورونا في تراجع أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر فبراير، باستثناء السوقين الأقل سيولة وهما عمان والبحرين، وحققت البورصة المصرية خامس أسوأ أداءً في المنطقة، وسجل الأجانب والعرب صافى بائعين للشهر الثانى على التوالي، وينشر ”الخليج 365”، أفضل وأسوأ 10 أسهم أداءً بالبورصة خلال شهر فبراير، بحسب شعاع.

أفضل 10 أسهم أداءً فى البورصة المصرية خلال شهر فبراير وهى: أفضل 10 أسهم أداءً فى البورصة المصرية خلال شهر فبراير وهى: 1- دايس للملابس الجاهزة حققت نسبة ارتفاعاً بنسبة 34%. 2- مينا للاستثمار السياحى والعقارى حققت نسبة ارتفاعاً بنسبة 33%. 3- مجموعة عامر القابضة حققت ارتفاعاً بنسبة 19%. 4- التعمير والاستشارات الهندسية حققت ارتفاعاً بنسبة 15%. 5- مجموعة بورتو القابضة حققت ارتفاعاً بنسبة 10%. 6- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير حققت ارتفاعاً بنسبة 9%. 7- المتلقى العربى للاستثمارات حققت ارتفاعاً بنسبة 7%. 8- المجموعة المصرية العقارية حققت ارتفاعاً بنسبة 6%. 9- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية حققت ارتفاعاً بنسبة 6%. Advertisements 10- المتحدة للإسكان والتعمير حققت ارتفاعاً بنسبة 6%.

أما أسوأ 10 أسهم أداءً فى شهر فبراير وهى:1- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب حقق تراجعاً بنسبة 34%. أما أسوأ 10 أسهم أداءً فى شهر فبراير وهى:1- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب حقق تراجعاً بنسبة 34%. 2- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى حققت تراجعاً بنسبة 31%. 3- جى بى اوتو حققت تراجعاً بنسبة 28%. 4- أوراسكوم للتنمية مصر حققت تراجعاً بنسبة 26%. 5- القناة للتوكيلات الملاحية حققت تراجعاً بنسبة 25%. 6- مجموعة أجواء للصناعات الغذائية حققت تراجعاً بنسبة 24%. 7- مصر للألومنيوم حققت تراجعاً بنسبة 22%. 8- مصر الجديدة للإسكان والتعمير حققت تراجعاً بنسبة 21%. 9- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية حققت تراجعاً بنسبة 20%. 10- بلتون المالية القابضة حققت تراجعاً بنسبة 19%.

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