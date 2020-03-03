شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تكشف عن استراتيجية منصة HUAWEI AppGallery لبناء نظام بيئى آمن وموثوق لتطبيقات الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هواوي خلال قمة يوم هواوي للمطورين 2020 الافتراضية عن استراتيجياتها الجديدة في جعل منصة HUAWEI AppGallery مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات لتمكين سهولة الوصول للمستهلكين. تهدف هواوي من خلال استراتيجية منصة HUAWEI AppGallery إلى حماية خصوصية وأمان المستخدمين مع تزويدهم بتجربة فريدة وذكية.

علق ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "خصوصيتك تحت سيطرتك كانت دائمًا في صميم فلسفتنا"، أضاف قائلا "نضع حماية الخصوصية والأمن السيبراني كأولويات قصوى لجميع عملياتنا التجارية وننفذهم بصرامة في جميع مراحل منتجاتنا. لدينا أيضًا أدق حلول الخصوصية والأمن السيبراني في منصة HUAWEI AppGallery"

أدخل HUAWEI AppGallery - منصة توزيع التطبيقات الرسمية من هواوي، مما يوفر بديلاً جديدًا لمستخدميها. بصفتها ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، تتوفر منصة HUAWEI AppGallery الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن هواوي قامت بعقد شراكة استراتيجية مع News UK، إحدى أكبر مؤسسات الإعلام في المملكة المتحدة، لتقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها لمستخدمي هواوي. سيستمتع مستخدمو هواوي بالوصول إلى المقالات اليومية والعروض الإذاعية والمحتوى الحصري على أجهزة هواوي، مما يوفر مزيدًا من الراحة لأنماط حياة المستخدمين الذكية.

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تقدم منصة HUAWEI AppGallery تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع "Quick Apps"، الذي يعد نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق. يمكن للمستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أسطح المكتب الخاصة بهم للوصول إليها بسهولة. تستخدم التطبيقات السريعة في أكثر من 350 مليون هاتف هواوي. حتى الآن، تم إصدار أكثر من 1700 تطبيق Quick Apps عالميًا، بمعدل نمو 200٪ على أساس سنوي.

الجدير بالذكر، أن هواوي ستواصل جهودها في بناء نظام هواوي لخدمات الهاتف الذكي HMS Ecosystem ومنصة HUAWEI AppGallery لتقديم تجربة حياة ذكية لجميع سيناريوهات مستخدمي هواوي.