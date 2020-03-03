شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 2-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 2-3-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه.



إيقاف تداول 22 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 22 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى السويدى إليكتريك، المالية والصناعية المصرية، بلتون المالية القابضة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ، جلاكسو سميثكلاين، القابضة المصرية الكويتية، الإسماعيلية مصر للدواجن، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك.

كما تم إيقاف تداول، القاهرة للدواجن، رواد السياحة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية للأسمنت، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، الإسكندرية للخدمات الطبية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القلعة للاستشارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.



البورصة تربح 674 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه. البورصة تربح 674 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.92%، والعرب على 12.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.87%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 4467 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 603 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

برايم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، قد تقدمت بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر و المقيد البالغ 350 مليون جنيه، موزعا على عدد 350 مليون سهم بدلا من عدد 70 مليون سهم، مضيفا أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.



العز الدخيلة للصلبأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن صاحب الحق فى الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملى ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 2 مارس، ونظرا لزيادة قيمة سعر الاكتتاب وعلاوة الإصدار المعلن عن القيمة السوقية لأسهم الشركة، فإنه لن يتم تحريك الحدود السعرية على سهم الشركة غدا الثلاثاء. العز الدخيلة للصلبأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن صاحب الحق فى الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملى ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 2 مارس، ونظرا لزيادة قيمة سعر الاكتتاب وعلاوة الإصدار المعلن عن القيمة السوقية لأسهم الشركة، فإنه لن يتم تحريك الحدود السعرية على سهم الشركة غدا الثلاثاء.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد وافقت بصفة مبدئية على نشر شركة عز الدخيلة، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر نقداً و /أو الارصدة الدائنة لصالح قدامى المساهمين مقسم على عدد 12.175.202 سهم بالقيمة العادلة للسهم و البالغة 1176.85 جنيه بواقع ( 100 جنيه / للسهم قيمة إسمية بالإضافة إلى 1076.85 جنيه / للسهم علاوة إصدار، ودون مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى.