شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 4.86% رابحاً 268.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5784.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 6.34% رابحاً 379.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6370.69 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.99% رابحاً 45.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4624.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.42%، رابحاً 66.28 ليغلق عند مستوى 4726.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 322.7 مليون سهم بقيمة 86.9 مليون دينار كويتى عبر 16.8 ألف صفقة.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 6.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.25%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.92%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.19%، تليه الشركة الوطنية للرماية بنسبة 17.28%، ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 13.33%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 26.94% ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 16.24%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 12.61%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بيت الأوراق المالية، عن إتمام شهر قرار الاندماج لكل من شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار، وعليه سوف تقوم الشركات الداخلة فى عملية الاندماج بالبدء فى التنفيذ فور الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، مضيفة أن الأثر المالى المتوقع هو زيادة أصول الشركة وحقوق ملكيتها بالقيمة العادلة لأصول وخصوم شركة الأمان للاستثمار التى سوف يتم نقلها للشركة عند إتمام عملية الاندماج وقدرها 10.231 مليون دينار كويتى.