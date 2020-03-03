شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر لـ 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البنك المركزى، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر لتسجل 45.509.8 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2020. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية، وذلك يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

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