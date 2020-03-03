شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس غرفة البترول" يدعو الشركات المشاركة بمؤتمر كندا للتعدين للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين، الحضور من شركات التعدين، خلال مؤتمر PDAC 2020 بتورنتو بكندا، بالاستثمار فى مصر خاصا أن مصر من أكثر الدول فى العالم تستمع بالأمان والاستقرار.

وقال أبوبكر، إن الغرفة تقوم بالمشاركة مع أجهزة الدولة في تطوير القوانين واللوائح وتشجيع وتسهيل للمستثمرين وحل مشاكلهم مع أجهزة الدولة.

وأضاف أبو بكر، خلال محاضرته في يوم مصر بمؤتمر PDAC 2020 بتورنتو بكندا، أنه قدم شرح تفصيلي مبسط لجميع الخطوات الإجرائية التي اتخذتها الدولة من قوانين ولوائح وإجراءات وإعادة هيكلة وأسلوب التعاقد لعمليات البحث والاستكشاف ثم عمليات الاستخراج ومدي التطوير خلال العام الماضي.

وشرح الدكتور تامر أبو بكر، أسلوب التعاقد علي عمليات الاستخراج بشفافية، كما عرض فرص البحث المتاحة لـ 27 مادة منجمية بمصر وتوافر المادة وأماكن توفرها والمميزات والامكانيات المتاحة فى مصر لسهولة التعدين فى مصر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى من حيث الإمكانيات البشرية سواء الجيولوجيين أو كيمائية أو مهندسين تعدين أو عمالة فنية.

وذكر أبو بكر أنه يوجد شركات مقاولات متخصصة في أعمال التعدين المختلفة، بالإضافة إلى وجود خرائط تعدينية متخصصة بجميع أنواعها منذ 1892.

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وأشار الدكتور تامر أبو بكر، إلى توافر طرق حديثة وموانئ متطورة ومطارات وتوافر الطاقة سواء البترولية أو الكهربائية بفائض، مؤكدا أن مصر دولة كبري تعدادها 100 مليون وأن استخراج المواد المنجمية أيا كانت سوف تستغل داخل مصر للتصنيع، حيث أن التصنيع هو قاطرة التنمية للنمو الاقتصادي.

واليوم بدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مشاركته في المؤتمر الدولى للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا حالياً فى إطار الترويج لما يشهده قطاع التعدين في مصر من تطورات تدعم جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال وكذلك الترويج للمزايدة العالمية الأولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالى 170 ألف كيلو متر مربع.

وتتضمن مشاركة الوزير في المؤتمر إلقاء كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية للمؤتمر الذى يعد أكبر محفل عالمى معني بشئون صناعة التعدين، ويشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما يعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين.

وأكد المهندس طارق الملا أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في اكبر محفل عالمى لصناعة التعدين هذا العام تعكس التزام الدولة بالعمل على كافة المحاور للنهوض بقطاع التعدين ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرين والشركات العالمية والترويج للفرص المتاحة بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب فى تحقيق النمو للاقتصاد المصرى.