شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 2-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2020، وذلك بعد تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 22 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى السويدى إليكتريك، المالية والصناعية المصرية، بلتون المالية القابضة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ، جلاكسو سميثكلاين، القابضة المصرية الكويتية، الإسماعيلية مصر للدواجن، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك.

كما تم إيقاف تداول، القاهرة للدواجن، رواد السياحة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية للأسمنت، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، الإسكندرية للخدمات الطبية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القلعة للاستشارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.



البورصة تربح 674 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه. البورصة تربح 674 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.92%، والعرب على 12.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.87%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 4467 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 603 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.164 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.08%

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- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.06%

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 3.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.84%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.59%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك بسعر إغلاق 5.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.83%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 23.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.67%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 9.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.77%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات إغلاق 0.110 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.33%