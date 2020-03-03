شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك سيحضر اجتماع أوبك+ فى فيينا إذا انعقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إنه سيحضر اجتماعات أوبك+ التى تبدأ هذا الأسبوع فى فيينا، وذلك فى حالة المضى قدما فيها رغم المخاوف من فيروس كورونا، كان نوفاك قال فى وقت سابق اليوم إن روسيا تعكف على تقييم مقترح لخفض إنتاج النفط من أوبك وحلفائها بمقدار 600 ألف برميل يوميا، مع سعى الدول المنتجة للخام للحد من التداعيات السلبية على الطلب جراء تفشى الفيروس فى أنحاء العالم.

و كان مصدران، قد أعلنا اليوم الاثنين، إن اجتماعات أوبك وحلفائها ستمضى قدما كما هو مقرر فى فيينا يومى الخامس والسادس من مارس للبت فى تمديد تخفيضات إنتاج النفط بعد موعد انتهائها الحالى فى نهاية مارس، وما إذا كان سيتقرر تمديدها.

وتأجل عدد من المناسبات بما فى ذلك مؤتمرات نفطية بسبب تفشى فيروس كورونا، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تحد عن خططها بخصوص الاجتماع، حسبما ذكر المصدران.

و من جهته قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، إن روسيا لم تتلق مقترحا من أوبك لخفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا بشكل مشترك.

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وأضاف، أن روسيا تعكف على تقييم المقترح السابق للجنة أوبك+ والمتمثل فى خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا.

يميل عدة أعضاء رئيسيين فى أوبك لخفض إنتاجى أكبر، حسبما قالته أربعة مصادر مطلعة على المحادثات الأسبوع الماضي، وذلك مع انخفاض أسعار النفط بفعل المخاوف من تأثر الطلب جراء تفشى فيروس كورونا.

و من الجدير بالذكر، ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين متعافية من أدنى مستوى لها فى عام، بدعم تنامى التوقعات بشأن طرح مجموعة "أوبك +"، التى تضم منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين الآخرين، مقترحا بمزيد من الخفض فى الإنتاج، لمجابهة ضعف الطلب العالمى جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.