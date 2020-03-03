شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر" تخالف بورصات الخليج بجلسة الاثنين..وتتراجع للجلسة السادسة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في أولى جلسات تداولها بعد أجازة عطلة البنوك أمس، وتراجع المؤشر العام بنسبة 2.89% للجلسة السادسة على التوالى، فيما تصدرت البورصات الخليجية المرتفعة بورصة الكويت والتى صعدت بنسب مرتفعة، كما ارتفعت بورصة دبى وربحت 6.32 مليار درهم، وصعدت بورصة السعودية هامشياً.



بورصة السعوديةقلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7349.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 148.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7142.75 نقطة. بورصة السعوديةقلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7349.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 148.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7142.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 198.3 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفعت 96 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.76%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.76%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، فيا تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%.

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم سهم "الكثيرى" بنسبة 9.99%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 6.30%، فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم سيسكو بنسبة 6.67%، ثم عسير بنسبة 6.25%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 4.86% رابحاً 268.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5784.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 6.34% رابحاً 379.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6370.69 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.99% رابحاً 45.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4624.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.42%، رابحاً 66.28 ليغلق عند مستوى 4726.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 322.7 مليون سهم بقيمة 86.9 مليون دينار كويتى عبر 16.8 ألف صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 6.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.25%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.92%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.19%، تليه الشركة الوطنية للرماية بنسبة 17.28%، ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 13.33%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 26.94% ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 16.24%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 12.61%.

Advertisements بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.54% رابحاً 62.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2536.66 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.54% رابحاً 62.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2536.66 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 143.7 مليون سهم محققة ما قيمته 241.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3366 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 31 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.73%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.63%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.21%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 6.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.07%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 15.6 مليون ورقة بقيمة 53.9 مليون درهم.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.27% رابحاً 36.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1640.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.27% رابحاً 36.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1640.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.3 مليون سهم بقيمة 437 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 146.57% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.70%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.81% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 2.41%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.01%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.49%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.39%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.79%.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.89% خاسراً 274.33 نقطة ليصل إلى مستوى 9215.81 نقطة، وسط انخفاض جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.89% خاسراً 274.33 نقطة ليصل إلى مستوى 9215.81 نقطة، وسط انخفاض جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي ، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 163.7 مليون سهم بقيمة 482.4 مليون ريال عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وتراجعت 37 شركة، فيما ارتفعت 9 شركات، ولم يتغير أى سهم.

وهبطت كافة قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 3.46%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.78%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.69%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، فقطاع العقارات بنسبة 1.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.