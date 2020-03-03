شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: اجتماعات أوبك ستمضى هذا الأسبوع رغم الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران، اليوم الاثنين، إن اجتماعات أوبك وحلفائها ستمضى قدما كما هو مقرر فى فيينا يومى الخامس والسادس من مارس للبت فى تمديد تخفيضات إنتاج النفط بعد موعد انتهائها الحالى فى نهاية مارس، وما إذا كان سيتقرر تمديدها.

وتأجل عدد من المناسبات بما فى ذلك مؤتمرات نفطية بسبب تفشى فيروس كورونا، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تحد عن خططها بخصوص الاجتماع، حسبما ذكر المصدران.

و من جهته قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، إن روسيا لم تتلق مقترحا من أوبك لخفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا بشكل مشترك.

وأضاف، أن روسيا تعكف على تقييم المقترح السابق للجنة أوبك+ والمتمثل فى خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا.

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يميل عدة أعضاء رئيسيين فى أوبك لخفض إنتاجى أكبر، حسبما قالته أربعة مصادر مطلعة على المحادثات الأسبوع الماضي، وذلك مع انخفاض أسعار النفط بفعل المخاوف من تأثر الطلب جراء تفشى فيروس كورونا.

و من الجدير بالذكر، ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين متعافية من أدنى مستوى لها فى عام، بدعم تنامى التوقعات بشأن طرح مجموعة "أوبك +"، التى تضم منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين الآخرين، مقترحا بمزيد من الخفض فى الإنتاج، لمجابهة ضعف الطلب العالمى جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسى تسليم شهر مايو بنسبة 3.51 % ليصل إلى 46.33 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم شهر أبريل بنسبة 3.76 % ليصل إلى 51.64 دولار للبرميل.