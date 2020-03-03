شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط أحجام تداول مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.92%، والعرب على 12.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.87%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 4467 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 603 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.