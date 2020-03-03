شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قطاع الاقتصاد عدد من الأحداث الهامة على المستوى المحلى والدولى والعربى، لعل أبرزها ما أعلنه البنك المركزى المصرى من ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل 45.5 مليار دولار، وفيما يلى موجز بأهم الأخبار الاقتصادية.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر لـ 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير

كشف البنك المركزى، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر لتسجل 45.509.8 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2020.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية، وذلك يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 698 جنيها للجرام

بعد ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم، بقيمة 8 جنيهات، عاودت الأسعار للهبوط في سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات، وذلك عقب تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس لأدنى من 1600 دولار للأوقية، لتسجل 1592 دولار في التعاملات المسائية حتى الآن، ويتواصل التذبذب فى سعر الذهب جراء العرض والطلب.

كورونا يضرب اقتصاد الصين .. و"CNN": الخسائر تفوق فترة الأزمة المالية العالمية

انخفض النشاط الصناعي في الصين إلى مستويات قياسية الشهر الماضي حيث قالت مجموعة Caixin الإعلامية إن مؤشر مشتريات التصنيع في الصين هبط إلى 40.3 في فبراير منخفضًا عن 51.1 في يناير وهي أقل المعدلات منذ عام 2004، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية.

وأثر إغلاق المصانع الذي فرضته الحكومة بشكل كبير على أداء قطاع التصنيع وفقا للمجموعة الإعلامية Caixin والذي أوضح ان قيود السفر أضرت بسوق العمل وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف بمعدلات قياسية مضيفة إن سلاسل التوريد تلقت ضربات قوية.

رئيس الدلتا للأسمدة: تحملنا 300 مليون جنيه أعباء نتيجة ارتفاع سعر الغاز

أكد المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الحل السريع من الحكومة لإنقاذ شركات الأسمدة من الخسائر والانهيار هو خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، وهو سعر مناسب ويعتبر قريب من السعر العالمى، وكذلك السعر الذى تحصل عليه الشركات المنافسة العالمية وهو 2.5 دولار.

أضاف عبد الواحد الدسوقى لـ" الخليج 365"، إن انعكاس خفض سعر الغاز على شركتنا والشركات المصرية يتمثل فى زيادة المنافسة العالمية بخفض الأسعار وبالتالى زيادة القدرة على التصدير، وثانيا عدم تحمل الشركة لخسائر فى الإنتاج، وثالثا زيادة الإيرادات والارباح مما يمكن الشركة من اجراء الصيانة والعمرات اللازمة والتحديث المستمر ولا سيما أن الشركة تعانى من تقاد المعدات والالات منذ سنوات طويلة .

تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط أحجام تداول مرتفعة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 674 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 635.661 مليار جنيه.

Advertisements

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.4 مليون ورقة مالية بقيمة 959.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.92%، والعرب على 12.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.87%.

غرفة البترول تروج لأكبر مزايدة للذهب فى تاريخ مصر بكندا

افتتح السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا والمهندس علاء خشبة نائب وزير البترول للثروة المعدنية أمس الندوة الترويجية التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر ‪PDAC 2020 بكندا، والذي يعد أكبر مؤتمر للتعدين على مستوى العالم، وذلك بمشاركة الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

كما أعد الوفد المصري لوزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية والمستثمرين ندوة ترويجية للاستثمار في مجال التعدين في مصر ولأكبر مزايدة للذهب في تاريخ مصر وكذلك التطور لقطاع التعدين بمصر من حيث القوانين واللوائح وهيكلة القطاع في المؤتمر ‪PDACالدولي للتعدين بتورونتو

تفاصيل أول بعثة لاتحاد الصناعة إلى غرب أفريقيا

عقدت لجنة التعاون الأفريقي برئاسة الدكتور شريف الجبلي لقاءً تحضيرياً بمقر اتحاد الصناعات، استعداداً لمغادرة بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى دولتي غانا والكوت ديفوار .

وحضر اللقاء السفير وينفريد هاموند سفيرغانا والسفير تيموثي ايزوان سفير كوت ديفوار والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع وممثلين عن بنكي مصر والتجاري الدولي وكذلك شركة إنبي للبترول وعدد كبير من الشركات المصرية من أعضاء الاتحاد من القطاعات الصناعية المختلفة والمشاركة في البعثة.

جهاز تنمية المشروعات ينظم ملتقي "الفرنشايز" لتشجيع الشباب على العمل الحر

افتتحت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ملتقى مشروعات بنظام الامتياز التجارى (الفرانشايز) الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

الشرقية للدخان ترفع أسعار أصناف المعسل.. وأرخص علبة سجائر بـ 10 جنيهات

اعنت الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"، عن زيادة أسعار البيع للمستهلك لبعض أصناف المعسلات والدخان الشعر من منتجات الشركة، وذلك بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 2020، والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 24 فبراير بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 76 لسنة 2016، وطبقاً لقرار وزير المالية رقم 111 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25 فبراير.

وارتفع سعر سلوم وقص (70 جرام) من 5 جنيهات إلى 5.50 جنيه، سلوم وقص (120 جرام) من 10 جنيه إلى 10.50 جنيه، سلوم وقص (500 جرام) من 30 جنيه إلى 32 جنيه، أبو نجمة (100 جرام) من 6 جنيهات إلى 6.50 جنيه، ، أبو نجمة (500 جرام) من 25 جنيه إلى 26.50 جنيه.