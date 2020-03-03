شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7349.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 148.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7142.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 198.3 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفعت 96 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.76%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.76%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، فيا تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%.

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم سهم "الكثيرى" بنسبة 9.99%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 6.30%، فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم سيسكو بنسبة 6.67%، ثم عسير بنسبة 6.25%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة فواز الحكير وشركاه، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتسهيلات ائتمانية دوارة مع عدة بنوك بقيمة 800 مليون دولار.

فيما أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة الشريك (شركة إيراد للاستثمار) فى شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة)، وذلك فى أعقاب موافقة مجلس إدارة الشركة على إبرام اتفاقية الاستحواذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 01 مارس.

وتبلغ حصة فيبكو فى (شركة فبك للصناعة – ذات مسؤولية محدودة) نسبة 80%، فيما يملك الشريك (شركة إيراد للاستثمار) نسبة 20%، وسوف تصبح شركة فبك للصناعة مملوكة لشركة فيبكو بنسبة 100%.

وتقضى اتفاقية الاستحواذ بقيام الشريك (شركة إيراد للاستثمار) بالتنازل عن كامل حصصه البالغة 20% فى شركة فبك للصناعة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح شركة فيبكو، وذلك مقابل حصوله على نسبة 20% من صافى الربح محاسبياً وفق القوائم المالية المدققة فى نهاية كل سنة مالية لمدة عشر سنوات فقط (مدة سريان الاتفاقية) حتى نهاية السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2029.