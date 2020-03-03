شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبى على "سوديك" بقيمة 29.87 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصيته بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، عند قيمة عادلة مقدارها 29.87 جنيه للسهم، وذلك فى ظل سعى الشركة إلى تسجيل إجمالى مبيعات متعاقد عليها فى 2020 بقيمة 8.4 مليار جنيه، بارتفاع 15.1% عن إجمالى مبيعات 2019 التى وصلت إلى 7.3 مليار جنيه.

ولفت فاروس، إلى أن سوديك الشركة العقارية الوحيدة حتى الآن المدرجة فى البورصة المصرية التى تستهدف نموًا فى مبيعات عام 2020، مقارنة مع مستهدفات باقى شركات القطاع التى لم تشهد تغيرًا عن المستويات الفعلية فى 2019، ويدخل فى حسابات المبيعات المستهدفة فى 2020 مشروع ملاذ، مع استثناء المبيعات التجارية، من ثم، يمثل مستهدف المبيعات زيادة 38.0% مقارنة مع مبيعات الوحدات السكنية فى عام 2019، منوهة إلى أنه فى تقيمها البالغ 29.87 جنيه للسهم، يفترض أن مبيعات 2020 ستصل إلى 5.8 مليار جنيه.

وأرجع فاروس، ارتفاع صافى مبيعات سوديك المتعاقد عليها 3.8 مليار جنيه فى الربع الرابع 2019 بنسبة 168.5% سنويًا و516.6% ربعيًا، وجاءت هذه النتائج الربعية مدعومة بطرح مشروع فاى (VYE)، ومشروع (The Estates)، فنتج عن ذلك تسجيل صافى المبيعات المتعاقد عليها خلال العام 6.7 مليار جنيه، مرتفعة 29.5% عن عام 2018، ومرتفعة 34.0% عن تقديرات فاروس لمبيعات 2019، وأقل من مستهدف الشركة بنسبة 6.9% نتيجة التأخر فى الحصول على التصاريح الخاصة بالمشروعات فى الساحل الشمالى خلال الصيف الماضي، حيث كان لهذا الأمر تأثيره على مبيعات مشروع ملاذ (Malaaz) التى صُنفت ضمن مستهدفات المبيعات، منوهة إلى أن رقم المبيعات المستهدف باستثناء مشروع ملاذ 6.5 مليار جنيه فى 2019، وفى هذه الحالة كانت مبيعات الشركة الفعلية البالغة 6.7 مليار جنيه قد أظهرت ارتفاعًا بنسبة 3.1٪ عن الهدف.

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وأضاف أن معدل إلغاء المبيعات استقر عند 8.3% من إجمالى مبيعات 2019، مقارنة مع 8.0% فى 2018، فى حالة استثناء مشروع ملاذ، لوصل هذا المعدل إلى نسبة أقل مقدارها 6.5%، وارتفعت إيرادات الشركة فى الربع الرابع 2019 بنسبة 8.9% سنويًا و38.5% ربعيًا إلى 1.9 مليار جنيه، ارتفع صافى أرباح الربع الرابع 28.2% ربعيًا إلى 215.0 مليون جنيه، مقارنة مع صافى خسائر بقيمة 162.9 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضي، التى كانت نتيجة تسوية أرض مشروع SODIC West. وصل هامش مجمل الأرباح إلى 25.6% مرتفعًا على الأساسين السنوى والربعى فى الربع الرابع 2019، كما وصل هامش صافى الأرباح فى ذات الربع إلى 11.2% ليحقق ارتفاعًا سنويًا وانخفاضًا ربعيًا.

وتابع أن صافى النقدية انخفض انخفاضًا طفيفًا من 2.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019، كما ارتفعت الحسابات المدينة من 11.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 13.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019، واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0.55 جنيه للسهم، مما يعكس عائد توزيع أرباح نسبته 4.4%.