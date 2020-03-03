شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس الأمريكى يوقف جميع رحلات عمل موظفيه غير الضرورية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت شركة جولدمان ساكس جروب (GS.N)، موظفيها أن جميع رحلات العمل غير الضرورية يجب تأجيلها، وفقًا لمذكرة أطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، وتأتى "التدابير الاحترازية" فى الوقت الذى تتخذ فيه الشركات العالمية خطوات أكثر شمولية للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت المذكرة،"اعتبارا من الآن، يجب تأجيل السفر التجارى الدولى غير الضرورى"، وحتى الآن ركزت معظم الشركات على تقييد السفر إلى المناطق المتأثرة بشكل خاص بالفيروس مثل البر الرئيسى للصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا الشمالية، بدلاً من فرض قيود أوسع.

ولكن مع تزايد عدد الحالات فى بلدان أخرى، تبحث الشركات عن المزيد من الإجراءات الشاملة، ويوم الخميس الماضى، قال جيه.بى مورجان، أيضًا، أنه يقيد كل ما عدا سفر العمل الدولى الأساسية.

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وأضاف جولدمان ساكس، أن أى سفر إلى إيطاليا وداخلها مقيد الآن، ويتعين على جميع موظفى الشركة الذين سافروا إلى البر الرئيسى للصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، أو كانوا على اتصال وثيق مع الأفراد الذين زاروا هذه البلدان، أن يعزلوا أنفسهم.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن بيانات للقطاع الخاص كانت قد أظهرت تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3% فى فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، جراء تفشى فيروس كورونا.

وتعطى الأرقام أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد على ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين، واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر، المسماة "كاى" فى اليابان، أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضى، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل عام، حيث تعد معظم السيارات التى تباع فى اليابان منتجة محليا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.