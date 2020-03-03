شكرا لقرائتكم خبر عن ثلثهم سعوديون.. 163 ألفا عدد المسجلين بـ«هيئة المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، أن عدد المهندسين المسجلين في الهيئة 163142 مهندسا، منهم 55776 سعوديا، بينما بلغ إجمالي عدد الفنيين المسجلين 113385 فنيا من السعوديين والأجانب.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، م. عبدالناصر العبداللطيف لـ«اليوم»، إن نسبة المسجلين من السعوديين، شهدت ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت النسبة 33%، وتراجعت الجنسيات الأخرى، مرجعا ارتفاع نسبة تسجيل السعوديين عن الأجانب، إلى الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة في تطبيق مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، والتحول الرقمي، والاعتماد المهني.

وأضاف، إن الهيئة أطلقت خدمة «اجتياز»، وربطتها مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكد من صحة بيانات المهندسين الراغبين في العمل داخل المملكة، ومنع دخولهم إلا بعد التأكد من الشهادات والمؤهلات التعليمية والتدريبية، وامتلاكهم الكفاءة المهنية والخبرة، التي لا تقل عن 5 سنوات، مما أسهم في توقف دخول غير المعتمدين والمزورين إلى المملكة.

وأكد أن الهيئة عملت على تعزيز توطين واستحداث الوظائف الهندسية، وفتح المجال للمهندسين السعوديين بالقطاعات الهندسية، بشكل تدريجي في القطاع الهندسي بمهن جديدة في سوق العمل، بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوه العبداللطيف بأن الهيئة، قدمت في مجال التدريب والتأهيل، 266 دورة تدريبية، لنحو ستة آلاف مهندس، وتنفيذ 80 دورة مدعومة، و137 دورة تخصصية، إضافة إلى تدريب 1000 مهندس في 35 دورة متخصصة بإدارة المشاريع الاحترافية، و400 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي، ولم تتوقف الهيئة عن إقامة الفعاليات في عدد من مناطق المملكة، لتزيد على 50 فعالية مختلفة، وملاحظة ازدياد الطلب لاختبار أساسيات الهندسة والعمارة إلى 700 مهندس وطالب سعودي، بالإضافة إلى إقامة وتنظيم مؤتمرات وندوات، لرفع كفاءة المهندس السعودي بما يتوافق مع سوق العمل.