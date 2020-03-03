الكفاح القابضة تعقد مشروعا مشتركا للاستثمار في الطاقة المتجددة

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تم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى المشاريع المستقبلية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، لتوفير الحلول في مجال الطاقة المتجددة من خلال الجمع بين القدرات الفريدة لشركة Grupotec وخبرة الكفاح في مجال البناء والحلول الإنشائية، وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة لقطاع الطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
حول ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الكفاح المهندس عبدالعزيز العفالق: «سعداء بهذا المشروع المشترك وباستثمارنا في هذا القطاع الواعد، الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة». وأضاف: «نتشارك مع شركائنا في Grupotec القيم والرؤية للقطاع ونتطلع معا لاستكشاف الفرص وتقديم الحلول لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية».
بدورها قالت مدير تطوير الأعمال في Grupotec، أزهار جوميز: «يشكل هذا المشروع المشترك خطوة كبيرة بالنسبة لنا مع اسم وشريك معروف جدًا مثل «الكفاح»، ولقد حققنا نجاًحا كبيًرا في مشاريعنا على مستوى العالم في مجال الطاقة». وأضافت: «لدينا العديد من الجوانب المشتركة للتعاون في المنطقة، ونحن مهتمون جدًا بمتابعة الفرص في الشرق الأوسط. وتواصلنا مع شركة الكفاح ومازلنا نعمل معًا عن كثب من أجل إكمال هذا المشروع المشترك اليوم في هذا الحدث الضخم».
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