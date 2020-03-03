شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تشارك في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة العاشر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت ماليزيا للسياحة جناحها في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة «زر ماليزيا 2020» (JTIX10)، الذي أقيم خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2020، للترويج لماليزيا كوجهة سياحية مفضلة وتوسيع نطاق الدعاية لزيارة ماليزيا خلال العام 2020.

وتعتبر هذه المشاركة هي الثانية لسياحة ماليزيا في هذا الحدث بعد عام 2016، حيث استقطبت مشاركة لاعبي الصناعة الماليزية في المعرض، من ضمنهم: صنواي للفنادق والمنتجعات، ريتز كارلتون لانكاوي، فندق ألوفت، فندق تامو، الخطوط الجوية الماليزية، هيئة لانكاوي للتطوير (LADA).

وخلال الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، سلطت ماليزيا الضوء على بيئتها الطبيعية المذهلة، ومجموعة مثيرة من المغامرات الثقافية، والإنتاج العالمي كوجهة آمنة وصديقة للعائلة تلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط بشكل خاص. بجانب ذلك، تهدف أيضًا إلى تعزيز تنوع مناطق الجذب والخدمات في ماليزيا.

وقال رئيس الوفد، نور زريهمات، أمين عام وزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا: نحن ممتنون لإتاحة فرصة اللقاء والتعاون مع بعض من أفضل اللاعبين في هذا المجال هنا مثل الاتحاد للطيران، طيران الإمارات، العربية للطيران، الخطوط الجوية العربية السعودية، مدن السفر، هوليداي مي، أورينت للسياحة، الريس للسفريات.

ويعتبر معرض جدة الدولي للسفر والسياحة العاشر JTIX10 منصة فعالة وإستراتيجية للترويج لحزم السفر إلى البلدان العربية قبل عطلة الصيف مباشرة، الذي سيبدأ في شهر مايو حتى نهاية شهر الحج، والإعلان عن أن ماليزيا آمنة للسفر، على الرغم من تفشي فيروس كورونا «Covid-19»، الذي أصبح مصدر قلق كبير في أنحاء كثيرة من العالم.