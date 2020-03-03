شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «فوستر آند بارتنرز» مستشارين هندسيين لـ«أمالا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة أمالا، عن تعيين شركة التصميم والهندسة المعمارية البريطانية الحائزة على عدة جوائز «فوستر آند بارتنرز» كمستشارين معماريين للتطوير.

وستتولى فوستر آند بارتنرز مسؤولية تقديم تصاميم وحلول مبتكرة ومستدامة لمخططات ومشاريع أمالا الرئيسية.

وقال نيكولاس نايبلز، الرئيس التنفيذي لشركة أمالا: «تمثل أمالا تجربة فريدة من نوعها ستعيد تعريف تجربة الرفاهية الفائقة في مجملها. ونحن سعداء باختيارنا فوستر آند بارتنرز لتحقيق رؤيتنا، فهم يعدّون أحد أكثر الأسماء شهرة في العالم في مجال الهندسة والتصميم.

وقال ستيوارت لاثام، الشريك الرئيس في فوستر آند بارتنرز: «يتميز مشروع أمالا بحجم وطموحات كبيرة، ونحن متحمسون لمساعدة المملكة لتحقيق رؤيتها في خلق تجربة فاخرة لا تنسى تحتفي بالطبيعة النقية والموقع الإيكولوجي الهام للسياح من جميع أنحاء العالم».