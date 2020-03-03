شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تدشين مجلس «صناعيي جدة» الأول والان نبدء بالتفاصيل

يدشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مجلس صناعيي جدة الأول في غرفة جدة غدا الأربعاء، وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية ومبادراتها الهادفة للارتقاء بالقطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030 ، وذلك بحضور ممثلي قطاعات الأعمال والمهتمين بالشأنين الصناعي والاستثماري.

ويتطرق لقاء المجلس تحت عنوان «تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030» عبر جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من المتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الفرص وبحث التحديات والتعريف بالتوجهات الإستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاعي الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكة المكرمة، في ظل مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة التي تسير على مصاف القوى الصناعية الرائدة وتحقيق إنجازات متقدمة في التنمية الصناعية.

من جانبه، أكد أمين عام غرفة جدة م. عماد هاشم، أن تدشين مجلس صناعيي جدة الأول يجسد شراكة الغرفة الفاعلة مع الوزارة فيما يخدم مجتمع الأعمال ويرتقي للتنمية الوطنية ويسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي من جهة وبين الصناعيين والمستثمرين في الصناعة من جهة أخرى.

وأشار إلى الجهات المشاركة في البرنامج الخاص بمجلس صناعيي جدة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مبينا أنه سيتم استعراض الأطروحات والأفكار ومناقشتها، والتي من شأنها تفعيل دور القطاع الصناعي مع الجهات الداعمة ذات العلاقة بالشأن الصناعي.

وسيتمكن القطاع الصناعي في جدة من التواصل المباشر مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الذي يتحدث في اللقاء أمام مجتمع الأعمال والصناعيين عن توجهات الوزارة وإستراتيجياتها في ظل ما يشهده القطاع الصناعي بالمملكة من تطور مطرد، وجهود الدولة في دعم التنمية الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق البرامج الهادفة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تعد من أحد مستهدفات رؤية 2030.