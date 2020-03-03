شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق مهرجان «عالم المأكولات» وتتيح فرصة ربح واحدة من 1500 عربة تسوق مجانية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت «لولو» أكبر سلسلة هايبر ماركت في المنطقة مهرجان المأكولات السنوي تحت اسم «عالم المأكولات» وذلك في كافة فروعها بالمملكة.

وقد افتتح المهرجان في المنطقة الوسطى المهندس منصور الشثري (نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض)، وفي المنطقة الشرقية وليد يوسف الدوسري (مفتش مكتب العمل)، وفي المنطقة الغربية مازن خالد الكتبي (نائب الأمين العام لغرفة جدة).

تعليقا على الحدث، قال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: قمنا بتنظيم مهرجان المأكولات العالمية لأكثر من 10 أعوام، لكن هذا العام سيكون أكبر احتفال لنا، حيث حصلنا على دعم (لا متناهي) من مختلف السفارات، مجالس التجارة، المنظمات المجتمعية المعروفة، الفنادق وقطاع السياحة، الطهاة المشاهير، ومشاهير التواصل الاجتماعي.

وكجزء من مهرجان المأكولات تقدم «لولو» مسابقات جديدة تجمع محبي الطهي من كافة الأنواع، مثل تحدي الخبز- البحث عن ألذ مذاق وأفضل تزيين للمعجنات والطبخ مع الوالدة- ومسابقة الطبخ للصغار.

ومع 188 فرعا حول العالم، لولو دائما مستمرة في توفير والحفاظ على توريد المنتجات العالمية بأفضل سعر، مع مزيج متنوع لتوفير المنتجات العالية الجودة من خلال نظام لوجستي منظم.