شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية في ختام الجلسة والداو جونز يقفز بحوالي 1300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم مدعومة بتلميحات الاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة من أجل دعم الاقتصاد الألكبر في العالم في مواجهة فيروس "كورونا".



وكشفت مصادر لشبكة "سي إن بي سي" عن إصابة عدد من المواطنين في الولايات المتحدة فيما ارتفاع عدد الوفيات إلى ست حالات.



والتقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمسؤولي شركات كبرى بصناعة الأدوية في البلاد من أجل مطالبتهم بتطوير لقاح أو علاج لفيروس "كورونا".



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد استعداد البنك المركزي لاتخاذ أي خطوات لدعم الاقتصاد إذا دعت الضرورة.



ومع ذلك، جدد "ترامب" انتقاداته للبنك المركزي ورئيسه "باول" بسبب ما يراه من تباطؤ في اتخاذ قرارات خفض الفائدة.

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وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي في أمريكا خلال الشهر الماضي.



وفي سوق الخام، صعد سعر "ويست تكساس" بنسبة 4.5% وأغلق عند 46.75 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 47.3 دولار وأقل سعر عند 43.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 4.5% مغلقا عند 51.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 52.3 دولار وأقل سعر عند 48.4 دولار.



وفي ختام الجلسة، قفز "داو جونز" بنسبة 5.1% (ما يعادل 1294 نقطة) إلى 26703 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 26706 نقاط إلى 25391 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 4.5% (ما يعادل 385 نقطة) إلى 8952 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8953 نقطة وأقل مستوى عند 8543 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 4.6% (ما يعادل 136 نقطة) إلى 3090 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3091 نقطة وأقل مستوى عند 2945 نقطة.