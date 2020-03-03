30 مليار دولار خسائر متوقعة لـ«الطيران» جراء تفشي «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي«إياتا» بأن قطاع الطيران سيتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دولار في حال واصل «كورونا» انتشاره بنفس طريقة ومدة انتشار عدوى السارس التي حدثت في 2003، حيث تكبد القطاع خسائر بنفس القيمة حينها.

قال البكري خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام أمس، إن التأثير السلبي للفيروس على قطاع الطيران بدأ من الصين نفسها، وانتقل هذا التأثير إلى الدول الآسيوية القريبة مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة ومنها إلى إيران وإيطاليا وبقية دول العالم. وأعرب عن اعتقاده بأن يتأثر قطاع الطيران بشكل كبير جراء إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية من وإلى الدول المصابة بكثرة جراء هذا الفيروس، مشدداً على أهمية أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للحد من التأثير السلبي لفيروس كورونا على قطاع الطيران.

وأوضح أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تكبدت خسائر تفوق 100 مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة أن تساعد الحكومات الناقلات خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن شركات النقل الإقليمية ستشهد انخفاضا في إيراداتها بنسبة 3%، موضحاً أن هذا الرقم مرشح للارتفاع 50% في حالة استمرار تفشي المرض وتوسيع قيود السفر.

وقال البكري: «يواصل انتشار الفيروس تأثيره في القطاع خاصة بعد اكتشاف حالات جديدة في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، ومع مواصلة ظهور حالات جديدة خارج الصين أكثر من داخلها، تأثرت حركة النقل الجوي من حيث أعداد المسافرين وإيرادات الشركات فضلاً عن احتمالات ظهرت من بعدها تبعيات سلبية على القطاع».

وأضاف: «بحسب الإحصاءات الصادرة في تاريخ 27 فبراير 2020، وصل عدد الدول التي انتشر فيها الفيروس إلى 90 دولة، من بينها الصين، إيطاليا، إيران، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وتشكل هذه الدول 25% من إجمالي عدد المسافرين العالميين، وبإيرادات تتعدى 20% عالميا، وعندما نلقي نظرة أوسع على المناطق المتأثرة لتقييم أعداد الركاب والعائدات المهددة للخطر، تشكل الدول التي بها حالات مؤكدة حوالي 83٪ من إجمالي أعداد الركاب والإيرادات العالمية».