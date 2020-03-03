الأسهم المحلية ترتد وتستعيد نقاط الدعم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ارتدت الأسهم المحلية، أمس، معوضة جزءاً من خسائرها التي منيت بها على مدار أكثر من جلسة، مع توافر فرص شراء حقيقية على عدد كبير من الأسهم، وفي مقدمتها الشركات الثقيلة ذات التوزيعات الكبيرة، مثل البنوك.

وجاء ذلك بالتزامن مع توقعات «جولدمان ساكس»، بأن يعلن «الفيدرالي الأمريكي»، خفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع مارس/‏آذار الجاري، الأمر الذي سيعطي الأسهم جرعة تفاؤل إضافية.

ونجح سوق دبي في استعادة مستوى فوق 2500 نقطة، من خلال ارتفاعه 2.54%، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.84% إلى 4763 نقطة، بدعم من صعود عدد من «القيادية» في العقار والبنوك في كلا السوقين.

ومن بين الأسهم المرتفعة «دانة غاز» بنسبة 6.12%، حيث تصدر السهم الارتفاعات في سوق أبوظبي، مع تأكيد الشركة عدم تأثر عملياتها وتدفقاتها النقدية بفيروس «كورونا».

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 421.4 مليون درهم، منها 241.5 مليون درهم في دبي، و179.9 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 185.4 مليون سهم، توزعت بواقع 143.7 مليون سهم في دبي، و41.74 مليون سهم في أبوظبي.

وعاود مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع عند مستوى 2536.66 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية للبنوك والعقار والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات.

وصعد قطاع العقار 2.86% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 3.31%، و«إعمار للتطوير» 1.11%، و«إعمار مولز» 1.31%، و«الاتحاد العقارية» 4.74%، و«أرابتك» 4.29%، و«داماك» 5.15%، و«ديار» 2.69%.

كما صعد قطاع البنوك 1.96% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1.71%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.56%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.43% مستفيداً من ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.4%، و«سوق دبي المالي» 2.59%، و«شعاع كابيتال» 2.48%.

وارتفع قطاع النقل 3.95% مع ارتفاع «العربية للطيران» 6.15%، و«أرامكس» 1.94%، و«الخليج للملاحة» 1.11%.

من جهته، استعاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مساره الأخضر بنسبة 0.84% إلى 4763.48 نقطة، مع عودة النشاط لأسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والصناعة. وزاد قطاع البنوك 1.44% بفعل نمو «أبوظبي الأول» 1.74%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.62%، وذلك في مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» 1.96%، وارتفع قطاع العقار 3.9% مع ارتفاع «الدار» 3.98%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.87%.

وصعد قطاع الطاقة 3.46% مع صعود «دانة غاز» فيما ارتفع «طاقة» 2.88%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.46% بعد ارتفاع «الواحة كابيتال» 5.47%، وذلك في مقابل استقرار «أدنوك للتوزيع»، ونزول «إشراق» 1.34%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في دبي، بقيمة 53.87 مليون درهم، مغلقاً عند 3.43 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 48.87 مليون درهم، مغلقاً عند 14 درهماً.

وسجل «المصرف الخليجي التجاري» التداولات بسوق دبي بنسبة 6.21% ليغلق عند 0.496 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين «الوطنية للتأمينات العامة» منخفضاً 4.35% إلى 2.2 درهم.

وكان الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي لصالح «دانة غاز» مغلقاً عند 0.85 درهم، وجاء في مقدمة المتراجعين «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 4.74% ليغلق عند 2.21 درهم. وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 58.34 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و53.54 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 58.34 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 860 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين، و57.48 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وكان توجه الشراء في سوق دبي لصالح المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 40.94 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.12 مليون درهم محصلة شراء العرب، و26.63 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و13.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، بينما اتجه الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 40.94 مليون درهم محصلة بيع.

واتجهت المحافظ الاستثمارية هي الأخرى نحو التسييل، بصافي استثمار 30 مليون درهم محصلة بيع، منها 12 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و18 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.