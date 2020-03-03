شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنتفض في وجه «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاولت مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين التعافي من الخسائر الحادة التي تكبدتها في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية العالمية، وفي ظل ذلك نجحت الأسواق الآسيوية في البقاء داخل المنطقة الخضراء، بدعم من زيادة آمال المستثمرين باتخاذ البنوك المركزية تدابير تحفيزية لتقليل تأثير الفيروس الصيني في الأسواق العالمية، وتضاعف توقعات المستثمرين حيال خفض معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 100%، بينما تأرجحت المؤشرات الأوروبية والأمريكية في ظل حالة الغموض والترقب التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» في مستهل التداولات الاثنين، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8% وهو ما يعادل 214 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» 0.8%، وزاد «ناسداك» 1%، قبل أن تتذبذب المؤشرات الثلاثة في وقت لاحق، لكنها سرعان ما عاودت الارتفاع في وقت لاحق حيث صعد «داو» 430 نقطة، كما زاد «إس آند بي» و»ناسداك» ب 1.4%، و1.2% على التوالي.

وفي القارة العجوز، فشلت الأسهم الأوروبية الاثنين في الحفاظ على مكاسبها المبكرة، بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث ارتفع في مستهل التداولات مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.3% ليصل إلى 380.4 نقطة، كما صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.5% ليسجل 6979.8 نقطة، وشهد مؤشر «فوتسي إم.بي.أي» الإيطالي زيادة بنحو 2% ليصل إلى مستوى 22325.2 نقطة، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.4% مسجلاً 5386.1 نقطة، كما زاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة متماثلة 1.4% ليصل إلى 175.3 نقطة، قبل أن تسقط كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء بخسائر تراوحت بين 1.5 و3.7%.

وتعززت المعنويات بعد بيانات قاتمة لنشاط المصانع الصينية، حيث غذت التوقعات في مزيد من إجراءات التحفيز، حتى مع انحسار حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لكن الفيروس واصل انتشاره في أماكن أخرى، وأعلنت الولايات المتحدة عن ثاني وفاة بها، وقالت بريطانيا إن إجمالي الإصابات لديها بلغ 36 الأحد، وشهدت إيطاليا، البلد الأوروبي الأشد تأثراً بالفيروس، ارتفاع عدد الوفيات إلى 34، بعد خمس وفيات جديدة عن اليوم السابق.

ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في مارس/‏‏ آذار، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي عشر نقاط أساس خلال اجتماع إبريل/‏‏ نيسان.

وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية في معاملات متقلبة الاثنين، مع تعويل المستثمرين على إجراءات سياسة نقدية منسقة من البنوك المركزية الرئيسية بهدف التصدي لتداعيات فيروس كورونا سريع الانتشار على الاقتصاد العالمي.

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وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 1% عند 21344.08 نقطة، بعد تراجع لخمس جلسات. ونزل المؤشر 1.5% إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر/‏‏ أيلول في وقت سابق من الجلسة لكن الأسواق عوضت خسائرها لاحقاً بعد تعهد محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا بخطوات لإشاعة الاستقرار بالأسواق.

وقال كورودا في بيان عاجل إن البنك المركزي سيراقب التطورات بعناية ويوفر سيولة كافية عبر عمليات السوق ومشتريات الأصول.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على ارتفاع واحد% أيضاً إلى 1525.87 نقطة، حيث ساعد بيان كورودا على كبح مكاسب الين التي حققها في وقت سابق بفضل وضعه كملاذ آمن وأعطى قوة دفع واسعة النطاق للأسهم اليابانية.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بأكثر من 3% في ختام تعاملات الاثنين، مع آمال أن تواصل بكين إجراءات التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب إلى مستوى 2970.9 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 3.1%، وهي أكبر وتيرة صعود يومي منذ أواخر مارس/‏‏آذار 2019.

وصعد مؤشر «سي.إس.آي 300» بنحو 3.3%، وهي أكبر وتيرة ارتفاع يومي منذ أواخر مايو/‏‏آيار الماضي، مسجلاً مستوى 4069.7 نقطة.

ويأتي الصعود في البورصة الصينية الاثنين بعد خسائر تجاوزت 5% في الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف من تحول الفيروس إلى وباء وكذلك تداعيات تفشي الكورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.