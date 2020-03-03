2.5 مليار درهـم تصرفـات العقـارات فـي دبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 208 مبايعات ب 546 مليونا، منها 26 مبايعة للأراضي ب 262 مليونا و182 مبايعة للشقق والفلل ب 284 مليونا.

جاءت أهم مبايعات الأراضي ب 100 مليون في الممزر تليها مبايعة ب 23 مليونا في سيح شعيب 2. وقد تصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إب 3 مبايعات ب 12 مليونا، ومعيصم الأول 3 مبايعات ب 11 مليونا وجبل علي الأولى مبايعتين ب 6 ملايين.

وبخصوص مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة ب 10 ملايين بجميرا الأولى، تلتها مبايعة ب 8 ملايين في جزيرة 2 وأخيراً مبايعة ب 6 ملايين في مرسى دبي.

تصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل ب 28 مبايعة ب 40 مليونا وتلتها مرسى دبي ب 28 مبايعة ب 74 مليونا والمركاض ب18 مبايعة ب 25 مليونا.

وسجلت الرهون 1.954 مليار منها 27 رهن أراض ب 1.917 مليار و31 فلل وشقق ب 37 مليونا.