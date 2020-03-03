شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار درهـم تصرفـات العقـارات فـي دبـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 208 مبايعات ب 546 مليونا، منها 26 مبايعة للأراضي ب 262 مليونا و182 مبايعة للشقق والفلل ب 284 مليونا.
جاءت أهم مبايعات الأراضي ب 100 مليون في الممزر تليها مبايعة ب 23 مليونا في سيح شعيب 2. وقد تصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إب 3 مبايعات ب 12 مليونا، ومعيصم الأول 3 مبايعات ب 11 مليونا وجبل علي الأولى مبايعتين ب 6 ملايين.
وبخصوص مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة ب 10 ملايين بجميرا الأولى، تلتها مبايعة ب 8 ملايين في جزيرة 2 وأخيراً مبايعة ب 6 ملايين في مرسى دبي.
تصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل ب 28 مبايعة ب 40 مليونا وتلتها مرسى دبي ب 28 مبايعة ب 74 مليونا والمركاض ب18 مبايعة ب 25 مليونا.
وسجلت الرهون 1.954 مليار منها 27 رهن أراض ب 1.917 مليار و31 فلل وشقق ب 37 مليونا.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.5 مليار درهـم تصرفـات العقـارات فـي دبـي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.