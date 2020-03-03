«غرفة الشارقة» تعرّف مجالس الأعمال بالمشاريع الابتكارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الاثنين، جولة لرؤساء وأعضاء مجالس العمل في دولة الإمارات، شملت كلاً من مركز إكسبو الشارقة، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن اطلاعهم على أبرز المعالم الحضارية لإمارة الشارقة وتعريفهم بمشاريعها الرئيسية وخططها المستقبلية، وما تشهده من تقدّم وتطور مستمر في كل مناحي الحياة وعلى مختلف الصعد الاقتصادية، والسياحية، والثقافية.

وشارك في الجولة التي أقيمت تحت شعار «الشارقة بيئة الابتكار الباسمة»، وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد راشد الديماس، وناصر مصبّح الطنيجي أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة ورجال الأعمال من الشارقة.

توطيد العلاقات

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الهدف من الجولة هو التعريف بما حققته إمارة الشارقة من نهضة وتقدم في قطاعاتها كافة، والترويج للدور الإقليمي الذي تلعبه على المستوى الاقتصادي، والتجاري، والثقافي، وما توفره من مزايا وحوافز وتسهيلات جاذبة لمجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن تنظيم الدورة الثانية من جولة مجالس الأعمال، تأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بأنها من أهم الوسائل والسبل الرامية إلى تقوية الروابط بين البلدان المختلفة من جهة، ودعم العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية ودوائر الأعمال في تلك الدول من جهة أخرى، كما تعد محطة مهمة أمام رجال الأعمال والمسؤولين، لتجديد سبل التواصل وتوطيد العلاقات، التي نشأت وتطورت على مدى الأعوام الماضية.

انعكاسات إيجابية

ورحب وليد عبد الرحمن بوخاطر بالضيوف، مؤكداً أن الغرفة لمست خلال الدورة الأولى من جولة مجالس الأعمال انعكاسات إيجابية على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشارقة ومختلف الدول الصديقة، التي صبت في خدمة مجتمعات الأعمال، بعد اطلاع ممثلي المجالس عن كثب على المزايا والفرص الاستثمارية التي تتيحها الشارقة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن اختيار المؤسسات التي تمت زيارتها هذا العام جاء بهدف اطلاع الضيوف على مدى التطور الذي حققته إمارة الشارقة في قطاعاتها كافة.

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أنشطة مجالس الأعمال

وأشار محمد أحمد أمين العوضي، إلى أن هذه الجولة تعد محطة مهمة للإضاءة على ما تبذله الإمارة من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وغيرها من المشروعات التطويرية التي تخطط لها في إطار رؤيتها الاقتصادية الطموحة القائمة على التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة ستحرص على تنظيم هذه الجولة بوتيرة دورية في إطار دورها لدعم وإنجاح أنشطة مجالس الأعمال في إمارة الشارقة، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تناغم جهود الطرفين للارتقاء ببيئة الأعمال إلى أرقى المستويات، انطلاقاً من سعي الغرفة الدؤوب وأولويتها المتمثلة في تعزيز مكانة الشارقة الإقليمية، وسمعتها العالمية كوجهة اقتصادية جاذبة للمستثمرين في كل المجالات.

تخويل بتشكيل المجالس

أعلنت هبة المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة في الغرفة، عن النظام المعدل الذي يخول غرفة الشارقة إمكانية تشكيل مجالس أعمال الدول الشقيقة والصديقة لتضم رجال أعمال من تلك الدول، وتكون الجهة التي تمثل، وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف العامة المتمثلة في العمل على تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن تعريف مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء تعاون مستقبلي مشترك، مشيرة إلى أن غرفة الشارقة، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الذي تقوم به مجالس الأعمال من الناحية الاقتصادية، فقد استحدثت قسماً خاصاً في إدارة العلاقات الدولية لديها، معنياً بمجالس الأعمال واللجان المشتركة لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.



لقاءات ثنائية



اختتمت الجولة بتنظيم لقاءات عمل ثنائية بين رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال خلال مأدبة غداء، حيث تم بحث مجالات التعاون المتاحة والممكنة، كما أثنى رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال على أهمية هذه المبادرة، معربين عن شكرهم لغرفة الشارقة لمساهمتها في إلقاء الضوء على ما تزخر به الإمارة من إمكانات اقتصادية واستثمارية، وحرصها الدؤوب على تعزيز العلاقات مع بلدانهم، ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتعاون البنّاء.