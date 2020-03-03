4527 شكوى ضد مشغلي «الاتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 4527 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» منذ بداية العام، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد بلغ نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها 2026 شكوى، و2501 شكوى بالنسبة ل«دو» خلال ذات الفترة.

وفي ما يتعلق بعدد الشكاوى حول رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة، من المشغلين فقد بلغ 4292 شكوى، منها 1946 على «اتصالات»، و2346 شكوى على «دو».

وأكد 70.61% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، بينما أعرب 15.36% من المشتركين عن عدم رضاهم، وبلغت نسبة الحياد 14.03%، وفي المقابل أكد 73.79% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، وبلغت نسبة عدم الرضا 10.23%، في حين سجلت نسبة الحياد 15.98%.