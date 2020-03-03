شكرا لقرائتكم خبر عن الحجْر الصحي يحوّل مناطق الصين الصناعية إلى مدن أشباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلو مصانع وندجو التي مُنحت في وقت من الأوقات لقب «عاصمة العالم للأحذية» من عمالها المحتجزين في مناطقهم كتدبير وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ما جعل الإنتاج في هذه المدينة الواقعة في شرق الصين يواجه صعوبة للانطلاق من جديد.

وفي هذا الوقت من العام، يتواصل الإنتاج عادة في مصنع جودا للأحذية على قدم وساق مع عودة العمال من عطل رأس السنة الصينية الطويلة.

لكن «كوفيد-19» تسبب بوقف دورة العمل الدؤوبة في هذا الموقع الذي يوظف نحو ألف شخص في وندجو الساحلية، التي تعتمد على التصدير والواقعة على بعد 45 كلم جنوب شنغهاي.

ولم يعُد إلى المصنع سوى ربع اليد العاملة، والآخرون لم يتمكنوا من ذلك بسبب القيود المفروضة على النقل وتدابير الحجر الصحي، وأيضاً بسبب الخشية من السفر في ظلّ احتمال انتقال عدوى كورونا المستجد إليهم.

وتضم الصين 240 مليون عامل مهاجر، هم من مناطق ريفية يعملون في مراكز التصنيع في جنوب وشرقي البلاد، ويعود هؤلاء عادة إلى المناطق التي ينحدرون منها لمناسبة رأس السنة الصينية التي وقعت هذا العام في 25 يناير/‏ كانون الثاني، تزامناً مع بدء إجراءات الحجر الصحي في هوباي.

ويقرّ مديرو مصنع جودا لتصنيع الأحذية بأن الوصول إلى قدرة الإنتاج السنوية للمصنع، أي 7 ملايين زوج أحذية، سيحتاج إلى أسابيع.

مدينة أشباح

Advertisements

الوضع في وندجو متوتر على وجه خاص، وهي من أكثر المدن المتضررة من الفيروس خارج هوباي، فقد توفي فيها شخص، وأصيب 500 بين 3 ملايين شخص يسكنون فيها، وفرضت بلدية المدينة مطلع فبراير/‏ شباط تدابير حازمة بالعزل، وقيوداً على التنقل.

ويوضح يانج وينجيانج أحد مديري مصنع جودا أن «المصانع التي تريد إعادة إطلاق إنتاجها تعاني نقصاً في اليد العاملة.. اقتصاد المدينة سيتضرر بشدة»، مضيفاً «من دون عمال، لا يمكن أن ننتج».

ولا حاجة للأرقام، إذ تكفي جولة صغيرة في المناطق الصناعية في وندجو التي بنت نجاحها على صناعة الأحذية، والثياب، والنظارات، للتثبت من أن الاقتصاد الصيني، الثاني عالمياً، لا يزال مشلولاً إلى درجة كبيرة. وعلى طول «جادة عاصمة الأحذية» (وهو اسمها الرسمي)، نجد عشرات مصانع الأحذية مغلقة، أو شبه متوقفة عن العمل. ويعطي ذلك انطباعاً بأن المدينة أشبه بمدينة أشباح.

وفي مصنع جودا، يسهّل انخفاض عدد الموظفين احترام قواعد السلامة المفروضة في قاعة الطعام، مثل الحفاظ على مسافة مع الآخرين، لتفادي أي خطر صحي.

تشجيع العمال على العودة

في محاولة لدفع العمال إلى العودة، استأجرت الشركة حافلات لجلبهم، حتى ولو كانوا على بعد ألف كلم.

ولا تدفع الشركات الرواتب للعمال الذين لا يعودون إلى العمل. وينتج عن ذلك انخفاض في مداخيل العائلات التي بقيت في الريف، ويروي شانجوين «في قريتي، الناس قلقون. العائدات تنخفض». وبحسب بكين، استأنفت أغلبية الشركات الصناعية العمل. لكن يؤكد محللون مستقلون أن ربع العمال فقط، عادوا إلى وظائفهم، ومع العودة التدريجية لليد العاملة، يطمئن أصحاب الأعمال أنفسهم بالقول إن تأثير الفيروس في الاقتصاد لن يكون إلا موقتاً.(أ ف ب)