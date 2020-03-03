إتمـام التحمـيل الآمــن للنفـط إلــى أكثـر مـن 300 ناقلـة سنويـاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد الكابتن حمد عبدالله الرئيسي مدير محطة الفجيرة في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» أنه من خلال المحطة يتم الإشراف على التحميل الآمن لنفط «أدنوك» الخام إلى حوالي 300 ناقلة سنوياً في الميناء المزدحم. مشيراً إلى أنها ليست بالمهمة السهلة، حيث تتطلب تثبيت السفن في العوامة البحرية ذات السلاسل الثقيلة قبل أن يتم توصيل خراطيم تزن ما يزيد على 150 طناً بخطوط الأنابيب تحت سطح البحر والتي يتم من خلالها ضخ النفط إلى الناقلة.

وقال الرئيسي «للخليج»: «في كثير من الأحيان يكون الطقس غير مواتٍ والرياح عاتية، وبصفتي مدير المحطة، أحتاج إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية البدء في تحميل سفينة من عدمه، هذه حسابات دقيقة ولا تحمل أي مجال للخطأ، حيث إن هناك بعض المخاطر التي تنطوي عليها عمليات التحميل في ظروف الجو المتقلبة بالطبع».



الإشراف والتفتيش

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بعد تخرجه في كلية ساوث تاينيسايد بالمملكة المتحدة في عام 2003، انضم حمد الرئيسي إلى طاقم ناقلة غاز طبيعي مسال كمهندس ثالث حيث تدرب على العديد من المهام ومنها إبحار السفينة من وإلى الموانئ، والإشراف على السفينة أثناء عمليات الشحن والتفريغ وإجراء عمليات التفتيش على معدات السلامة والجاهزية للطوارئ. ولكن من المدهش، أن الخبرات التعليمية لم تكن ذات طابع تقني فقط، ولكنها كانت تتعلق بالتواصل مع الآخرين، وبهذا الشأن يقول: «عندما تقضي شهوراً في البحر، فإن الأولوية الكبرى تتمثل في بناء علاقات قوية مع طاقم السفينة بأكمله. إن طبيعة عملنا مترابطة، لذلك يجب أن يكون هناك مستوى عال من الثقة والتعاون».

في عام 2013، تمت مكافأة تفاني حمد الرئيسي في عمله ومهاراته القيادية الواعدة بالترقية لمنصب «قائد سفينة»، ولكن في العام التالي بدأ في الانتقال الوظيفي إلى قطاع الخدمات البرية، حيث تولى منصب «مدير ميناء» في جزيرة داس، وكانت خبرته البحرية رصيداً مهماً وداعماً كبيراً في عمله الجديد. وعن هذه المرحلة، يقول الرئيسي: «عندما يقرر بحار مغادرة البحر، يكون ذلك عادة للتركيز على العائلة، وكنت محظوظاً بدعم الشركة لي ومساعدتي على رسم مسار وظيفي جديد، بحيث أرى العديد من فرص النمو الوظيفي على المدى الطويل وكنت ممتناً جداً لهذا».



30 ناقلة شهرياً



في يناير 2018، تمت ترقيته إلى منصبه الحالي كمدير محطة في ميناء الفجيرة حيث يدير فريقاً يتكون من 114 فرداً، وعن تجربته يقول: «البيئة هنا مختلفة ونطاق العمليات أوسع بكثير، أمضيت أربعة أشهر للتدريب في الموقع استعداداً لمباشرة مهامي، ولذلك شعرت أنني جاهز تماماً لتولي هذا المنصب الهام». ويضيف: «أدير وفريقي عمليات التحميل والتصدير للنفط الخام إلى الأسواق العالمية، ونتعامل مع 30 ناقلة تقوم بالرسو في الميناء شهرياً، إنها بالفعل مسؤولية كبيرة».