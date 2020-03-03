تخفيضات النمو العالمي تتوالى.. والاقتصادات الكبرى تعترف بالأضرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

دخلت منظمات اقتصادية دولية جديدة الاثنين، على خط تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، نتيجة تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم التوصل لمصل علاجي له إلى الآن، وفي غياب استراتيجية عالمية واضحة لمواجهته، وفيما يعصف الفيروس منذ أكثر من أسبوع بأسواق المال والخدمات والسلع العالمية، اعترفت اقتصادات كبرى بتضررها البالغ منه، تعهدت تلك الدول في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات مالية واقتصادية من أجل محاولة احتواء آثاره، عبر دعم القطاعات الأكثر ضرراً جراء انتشاره.

وفيما لم يعد هناك شك في الضرر الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي في المديين القصير والمتوسط، جراء الفيروس، تركز المنظمات العالمية المتخصصة في رقابة ومتابعة النمو العالمي، حول ما إذا كان الضرر سيقف عند حد الانكماش والتباطؤ، أم سيتعداه إلى الركود، وهنا أجمعت كل المنظمات التي حذرت من أن تفشي فيروس كورونا سيدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية حول العالم العمل ضمن جهد جماعي منظم لمكافحة ذلك تجنباً لهبوط أشد حدة.

وقالت المنظمات إن الحكومات بحاجة إلى دعم أنظمة الصحة عبر زيادة الأجر أو الإعفاء من الضرائب بالنسبة للعاملين الذين يعملون لأوقات إضافية وبرامج عمل قصيرة الأجل للشركات التي تعاني انخفاضاً في الطلب، مضيفة أن الحكومات يمكنها إعطاء الشركات مزيداً من المساعدة المالية من خلال خفض الرسوم الاجتماعية ووقف ضرائب القيمة المضافة وتقديم قروض طارئة للقطاعات الأشد تضرراً مثل قطاع السفر.

Advertisements

من جهتها، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنوك المركزية إلى بث رسائل اطمئنان في الأسواق المالية التي تعاني ضغوطا بإبداء الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تيسيراً وتوفير السيولة للبنوك إذا دعت الحاجة، موضحة: «لا نريد إضافة أزمة مالية إلى الأزمة الصحية»

وفي هذا السياق، يجري وزراء مالية مجموعة السبع ومنطقة اليورو الأربعاء محادثات هاتفية ل «تنسيق الرد» حيال تبعات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، كما أعلن الاثنين وزير المال الفرنسي برونو لومير، حيث يأتي هذا التحرك في وقت يعاني النمو العالمي، الذي يسجل بالأساس تراجعاً على خلفية الحرب التجارية، تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تأتي هذه الرؤية بالتزامن مع هبوط مؤشر تحليل جولدمان ساكس بنحو 7.4 نقطة إلى 47 نقطة في شهر فبراير/شباط الماضي، وهو ما يشير إلى انكماش الأداء الاقتصادي.

وبحسب البنك الأمريكي، فإن المحللين استشهدوا بالفيروس كرياح عكسية كبرى، في حين أشار عدد قليل من المحللين إلى أن التفشي المطول يمكن أن يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد في صناعاتهم، في الوقت الذي خفضت فيه مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية اليابانية، توقعاتها للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1% من 2.8% في التقدير السابق، بينما قدر تيري بريتون المسؤول عن السياسات الصناعية في الاتحاد الأوروبي خسائر العائدات السياحية الناجمة عن كورونا بحوالي مليار يورو شهرياً منذ يناير مع ضياع مليوني ليلة فندقية من السياح الصينيين.